В Кремле следят за заявлениями чиновников Белого дома об антироссийских санкциях.

Россия не собирается отказываться от своей целей и намерена четко следовать своей позиции, заявил Life пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее введенные санкции оказались абсолютно бесползеными.

"Вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже четыре года, никакого эффекта не возымели", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать старт второму этапу санкций против России из-за конфликта на Украине.