Пять человек погибли при теракте в Иерусалиме

В Иерусалиме два человека открыли стрельбу по людям на автобусной станции.

Инцидент произошел в районе Рамот, пишет The Times of Israel со ссылкой на сотрудников экстренных служб. неизвестные проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам. СМИ пишут, что террористы приехали в страну из палестинских деревень Кувейба и Катана.

По последним данным, в результате стрельбы погибли пять человек, еще 12 госпитализированы. Семеро из них в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте.

Все КПП вокруг Иерусалима перекрыты. Террористы нейтрализованы на месте.