Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан: "В семье рады, что я отвязалась от них"

Михаил Боярский и Лариса Луппиан считаются одной из самых красивых и крепких пар среди отечественных знаменитостей. В своих интервью легендарный актер не раз утверждал, что супруга отодвинула карьеру на второй план, чтобы посвятить себя мужу и семье. Однако сама Лариса Луппиан утверждает, что все было немного иначе.

"Мы с Михаилом Сергеевичем одновременно снимались в фильмах, которые открыли нам дорогу в кино. Боярский снимался в "Мушкетерах", а я - в картине по сценарию Юрия Нагибина "Поздняя встреча". Фильм с моим участием имел успех, его до сих пор часто показывают. Но меня не приглашали больше сниматься. Наступило время других героинь - не таких хрупких, ранимых, как моя Наташа в "Поздней встрече". Могу сказать, что мой роман с кинематографом не сложился", - констатировала Луппиан.

В браке с Боярским артистка родила сына Сергея и дочь Елизавету. По мнению Ларисы, сын скорее похож на нее, чем на отца. А вот Лиза как раз больше унаследовала качеств Михаила Боярского. Луппиан гордится успехами детей и считает, что дочь добилась больших успехов в кино, чем она. "С появлением Сергея и Лизы я абсолютно растворилась в детях. Они - моя самая большая любовь", - призналась актриса.

Лариса Луппиан души не чает и во внуках, однако не скрывает, что проводит с ними не так много времени. Впрочем, недавно вместе с детьми и внуками актриса отдыхала в Турции. "Удалось нормально пообщаться. О внуках раньше больше думала, заботилась. А сейчас, думаю, в семье рады, что я отвязалась от них. Очень уж беспокойной бабушкой я оказалась..." - рассказала жена Михаила Боярского "Миру новостей".