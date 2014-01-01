Собянин объявил о завершении обновления парка поездов МЦД

Все начиналось с мечты - о поездах, которые не просто возят, а бережно ведут каждого пассажира в новый день, дарят комфорт и надежность. Сегодня эта мечта стала реальностью. Все четыре Московских центральных диаметра обрели самый современный парк поездов в Европе.

"Заканчиваем сегодня обновление всего подвижного состава на Московских центральных диаметрах. Поставлено 4500 современных вагонов. Это гигантская программа, которая подошла к завершению. Важность Московских центральных диаметров в том, что они перевозят большую часть пассажиров пригородного сообщения в целом в стране. 1 миллион 600 тысяч жителей Москвы и Подмосковья ими пользуются", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 2014 года было поставлено почти 400 новых поездов – это "Иволги", "Ласточки" и "ЭП2Д". Приоритеной задачей перед конструкторами был комфорт для пассажиров. Так в салонах поездов появился климат-контроль, мягкий свет, удобные кресла, зарядки для гаджетов и медиаэкраны. Все, чтобы поездка стала не просто необходимостью, а приятным путешествием. Вместимость новых вагонов в 1,5 раза выше. Все диаметры за сутки могут теперь перевезти почти 8 миллионов человек, вместо прежних пяти с половиной. Тем самым в вагонах стало значительно просторнее даже в час пик.

Флагманская модель – "Иволга". Сегодня в парке МЦД их более ста составов разных модификаций. Треть из них самого нового четвертого поколения. Они отличаются от других электропоездов дополнительными дверями по середине, которые к тому же на 15% шире, повышенной вместимостью за счет более широких площадок и тамбуров в вагонах, новым интерьером и цветовой палитрой. И, по наблюдениям машинистов, обновление подвижного состава стало важнейшим фактором роста популярности центральных диаметров.

МЦД ежедневно пользуются больше полутора миллиона человек. Причем комфорт не только в поездах, но и на станциях, идея которого перенесена и за пределы Москвы. На городском вокзале в подмосковном Железнодорожном с сегодняшнего дня заработала третья платформа. Спуститься на нее можно на эскалаторе, а от дождя и снега защищает навес по всей длине станции. Ожидать поезда можно в отапливаемом помещении.

На сегодня Железнодорожная – это станция с одним из самых больших пассажиропотоков в стране. И таких еще много. Поэтому МЦД пойдет дальше.

"Начинали с другой совершенно цифры. Практически в два раза количество пассажиров за эти годы с момента запуска центральных диаметров увеличится. И есть еще потенциал роста", - указал Собянин.

До 2030 года на Ярославское направление прибудут еще около сотни новых поездов, а за ним последуют другие линии. Следующим большим шагом станет обновление поездов на Павелецком направлении МЖД и маршрутах, которые связывают Москвы с Владимирской, Ивановской, Калужской, Тульской и другими соседними областями.