В онкологическом центре Блохина появился новый амбулаторный корпус

В онкологическом центре Блохина - самом большом в Европе - открылся новый амбулаторный корпус.

На площади почти 11 тысяч квадратных метров созданы все условия, чтобы пациентам было максимально комфортно. Получить консультации и пройти основные обследования можно на одном этаже - причем в течение дня. Кроме того, в новом корпусе оптимизирована система электронной очереди, установлена понятная навигация. У кабинетов вместо табличек - планшеты со всей необходимой информацией.

"Минимальная потеря времени, максимальный результат - все это реализуется сегодня в рамках этого отделения. Причем хочу отметить, здесь внедряются в том числе и технологии с использованием искусственного интеллекта. Система позволяет быстро обрабатывать информацию, быстро получать необходимые исследования, документы", - отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.