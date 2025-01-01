Крупнейший парк для натурных съемок открылся в "Москино"

Черные от копоти колонны и следы от снарядов. Так выглядит точная копия Рейхстага - последнего рубежа в борьбе за Победу.

Эти кадры (см. видео) снимали на площадке Москино в мае 2025 года. Масштабная реконструкция битвы за Берлин стала трейлером нового фильма "Знамя Победы". Вот оно – Знамя. Вместе с ним солдаты снова пойдут на штурм – уже в следующем году, когда декораторы завершат все работы.

"Мы стараемся, чтобы каждая наша картина была прежде всего достоверна, а уже потом эмоциональна. Без эмоций кино не сделается, зрители не будут смотреть, но достоверность превыше всего, и поэтому каждая деталь на Рейхстаге сделана очень кропотливо и очень достоверно", - говорит режиссер Игорь Угольников.

И так – во всех 34-х локациях кинопарка "Москино". За год здесь сняли более полусотни проектов. По брусчаткам рукотворных городов проходили сотни героев разных времен. Вот невысокие домики старого Львова. Здесь проходят съемки фильма о Донбассе – история, длинной в 100 лет.

"Это нельзя снять в Москве, как вы видите. Это нельзя снять в Петербурге. Это надо перекрывать полностью движение, это выстрелы, взрывы, бегают люди в крови. В общем, это зрелище, которое я бы не хотел в окно своей квартиры видеть, если честно", - отметил Сергей Жигунов, режиссер, заслуженный артист России.

А такой уютный дворик в своём окне согласились бы видеть многие. Это локация для сказки "Буратино". Город тем не менее совсем не сказочный. Здесь все по-настоящему - улочки с уложенной черепицей, дома с освещением, булочная, даже своя социальная инфраструктура: например, школа, в которую так не хотел идти Буратино, и, конечно, кукольный театр.

Итальянский городок эпохи Возрождения возвели за 5 месяцев. На крышах – характерная рыжая черепица, на стенах – фрески и барельефы. Впрочем, фасады многих декораций съемные. Площадки легко могут трансформироваться под любые задачи. Перрон Витебского вокзала, к примеру, вполне может встречать пассажиров не только довоенного времени, но и современных.

И это только начало: кинопарк разрастается все новыми локациями. Сейчас его площадь – свыше 300 гектаров. Ничего подобного в России еще не было. Организаторы надеются, что скоро "Москино" станет международной ареной для съемок: за год его посетили кинодеятели почти из 50 стран.