В подмосковной усадьбе Чехова прошел фестиваль такс

Гладкошерстные, длинношерстные, карликовые, кроличьи - среди четверолапых гостей фестиваля "Таксы Чехова" больше 150 участниц из десятков городов России. На уже 19-й по счету тематический праздник в подмосковном музее-усадьбе "Мелихово" съехались при полном параде.

Ограничиваться одними лишь чеховскими образами фанаты писателя и его любимой охотничьей породы не стали. И такой полет фантазии Антон Павлович, вероятно, одобрил бы, ведь и сам любил посмеяться и пошутить.

Кульминация праздника - ставшие уже традиционными дефиле костюмов и конкурс талантов. Традиционно в них побеждают дружба и любовь к прекрасному.

"Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный", - писал Чехов в письме к своему издателю Алексею Суворину о двух своих диковинных любимцах. В России писатель был одним из первых представителей знати, решившим обзавестись питомцами такой породы для дома, а не для охоты.

В музее-усадьбе "Мелихово" любимые таксы Антона Павловича увековечены в бронзе скульптором Александром Рожниковым. Он запечатлел момент, когда, гуляя по саду, писатель снял свой картуз, решив использовать его заместо лукошка для яблок. А следовавшие за хозяином повсюду Бром и Хина тотчас же обступили головной убор. Медицинские клички, созвучные с названиями популярных в те времена лекарств, таксы Чехова получили с легкой руки сестры писателя Марии Павловны. Однако даже с животными знаменитый литературный гений не хотел фамильярничать.

В доме Чехова память о его таксах хранят и знаменитые фотографии, сделанные в период жизни писателя в Мелихове. Пожалуй, самый счастливый и плодотворный. Узнать о нем больше в усадьбу приглашают всех желающих. После проходившей здесь большой реставрации большинство объектов теперь снова открыты для осмотра.