В Национальном собрании Франции 8 сентября начнутся дебаты о доверии правительству премьера Франсуа Байру. Которые имеют высокие шансы завершиться отставкой главы кабинета.

О намерении голосовать против Байру уже заявили все партии, не входящие в правящую коалицию. Смены кабмина, по опросам, хочет и большинство граждан. Они недовольны планами жесткой экономии, среди которых - снижение соцрасходов, отказ от индексации пенсий и даже отмена двух национальных праздников - Дня победы и Светлого понедельника. Раздражает французов также рост военных расходов и бездумная поддержка украинского режима.

Байру называют проводником политики Макрона, рейтинг популярности которого не превышает 20 процентов. Если депутаты вынесут премьеру вотум недоверия, оппозиция намерена инициировать и процедуру президентского импичмента. А на среду намечены масштабные общенациональные протесты.