Фильм-портрет "Поэт. Влад Маленко" представили в Москве

В Москве в рамках фото-художественной выставки "Сестры", посвященной специальной военной операции, состоялся кинолекторий с участием ведущих режиссеров-документалистов, общественников и деятелей искусств.

Там представили фильм-портрет из авторского цикла главы Международного передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" Олеси Шигиной. Он называется "Поэт. Влад Маленко". Лента рассказывает о творчестве и жизни заслуженного деятеля искусств России. Сам в прошлом военный корреспондент, он часто бывает в Донбассе, выступает перед бойцами. Его произведения посвящены в том числе событиям в зоне СВО.