Лариса Долина окончательно отвоевала шикарную квартиру у матери-одиночки

Сегодня, 8 сентября, Мосгорсуд признал законным право Долиной на квартиру. При этом в удовлетворении апелляционной жалобы Полины Лурье было отказано.

Как напоминает ТАСС, 34-летняя Полина Лурье - мать-одиночка, которая приобрела квартиру у певицы, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована.

Ранее суд удовлетворил иск Долиной к Лурье о признании недействительной сделки купли-продажи шикарной квартиры артистки. Суд постановил прекратить право собственности Лурье на спорную недвижимость и признать законной собственницей квартиры именно известную певицу.

После сегодняшнего заседания адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что с решением не согласна и намерена обращаться в кассацию.