Названо самое опасное лекарство в России

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал самое опасное лекарство в стране. Оно, по словам доктора, убивает больше всего людей.

"Самое опасное лекарство какое? У нас, в России? Аспирин", — заявил доктор в эфире программы "О самом главном".

По его словам, аспирин оказывает кроворазжижающее свойство, что может вызвать кровоизлияние в мозг и сильные кровотечения. Мясников отметил, что в других странах это лекарство назначают только при наличии у пациента опасного для жизни сужения сосудов.

Ранее Александр Мясников уже предупреждал об опасности аспирина. По его словам, этот препарат убивает в трех процентах случаев, и риски его применения зачастую перевешивают пользу.

Об опасности аспирина предупреждала и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, популярное лекарство может вызывать желудочное кровотечение, а давать его детям и вовсе запрещено.