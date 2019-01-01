Молодая жена Михаила Ширвиндта выступила с заявлением: "Любовь заканчивается..."

Михаил Ширвиндт и Анастасия Пономарева познакомились на телевидении, когда тот вел программу "Хочу знать" на Первом канале, а она прошла путь от стажера до редактора в компании, выпускающей передачу. Оба понравились друг другу, но не решались рассказать о своих чувствах из-за большой разницы в возрасте - 32 года. А когда влюбленные все же сошлись, им пришлось противостоять неприятию близкого окружения, ведь против их пары были не только родители Анастасии, но и взрослые дети Михаила от предыдущих браков.

И все же любовь победила. В 2019 году в молодая супруга родила Михаилу Ширвиндту сына Мишу. Анастасия не скрывает, что в семейной жизни не все гладко бывает, случаются и сложности. Она регулярно обновляет свою страничку в запрещенной социальной сети "Инстаграм", где поднимает самые разные вопросы, в том числе и касающиеся личной жизни. Так, Анастасия выложила свежий пост, который назвала "Любовь заканчивается..."

"Ну, то есть, любовь как нейрофизиологический процесс – точно. Во всех парах. И наша не исключение. Рассказать, почему? Просто от нее устаешь", - призналась молодая супруга Ширвиндта.

Она объяснила, что такое любовь с точки зрения химических процессов, происходящих в каждом человеке, и констатировала, что обычно она заканчивается тем, что в какой-то момент мозг перестает тратить на объект страсти все свои ресурсы, и нейронные связи, не укрепленные в период влюбленности, начинают ослабевать.

Однако Анастасия дала понять, что они с Михаилом предвидели такой исход, и нашли способ его избежать. Она перечислила, что это "общие тайны", дети, "коллекции рецептов и списки кинофильмов под них", совместное хобби, которое может стать семейным бизнесом, "быт без острых углов" и "постоянные компромиссы".

"Так из "объектов страсти" мы превращаемся в субъектов реальных жизненных отношений", - заключила Анастасия Ширвиндт.