Полезно знать: нацпроект "Инфраструктура для жизни"

За новыми впечатлениями – всей семьёй на машине! Почти 40% опрошенных россиян в путешествиях выбирают автомобиль.

Быстро и с комфортом добраться до достопримечательностей в разных регионах легко по скоростным трассам. В их числе: М-12 "Восток" – по ней от Москвы до Казани – 6,5 часов, а до Екатеринбурга – 14; М-11 "Нева" – в северную столицу с ветерком; а М-4 "Дон" – удобная дорога к морю.

Особое внимание безопасности: на трассах нет перекрёстков, светофоров и железнодорожных переездов, встречные потоки разделяет ограждение, дорога хорошо освещена. На всякий случай круглосуточно дежурят аварийные комиссары.

А ещё предусмотрены многофункциональные зоны, где можно заправить машину, размяться и перекусить. Так поездка превращается в приятное приключение. Нет нужды подстраиваться под расписание, а по дороге можно посетить несколько городов.

По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в этом году приведут в порядок 26 тысяч километров дорог. А повод по ним проехать всегда найдётся.