Полезно знать: нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"

Понемногу копить – и получить дополнительные выплаты к пенсии! По национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" работает программа долгосрочных сбережений.

Стать её участником по своему желанию может любой россиянин. Стоит лишь выбрать негосударственный пенсионный фонд и делать посильные взносы. Государство добавит к ним до 36 000 рублей в год. Сумма зависит от дохода гражданина. Все средства будут инвестированы в надёжные финансовые инструменты.

Пользоваться средствами можно через 15 лет или по достижении определённого возраста. Это могут быть дополнительные ежемесячные выплаты или можно забрать всю сумму сразу. Средства могут быть выплачены досрочно в особых жизненных ситуациях, таких как дорогостоящее лечение или потеря кормильца.

Все средства застрахованы на сумму в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Накопления могут быть переданы по наследству. А ещё участникам программы положен ежегодный налоговый вычет.

Хороший повод позаботиться о дополнительном доходе или создать финансовую "подушку безопасности".