Противостояние с Россией может привести Финляндию к краху – причем навсегда. В Хельсинки должны осознавать, что миндальничать Москва больше не станет, предупредил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев опубликовал в ТАСС колонку под названием "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность". Зампред Совбеза отметил, что финский истеблишмент строит в припадке реваншизма новую "линию Маннергейма" - готовит военную инфраструктуру для очередной агрессии против России.

Властям в Хельсинки главное не забывать, что противостояние с Москвой может привести к окончательному краху финской государственности. Как говорится, что заказываешь, то и получаешь: никто уже не будет миндальничать с ними, как в 1944 году, или читать им добрые сказки про муми-троллей, заключил Медведев.