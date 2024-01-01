Семья установила памятник на могиле Яниса Тиммы: "Седокова не дала денег даже на венок"

Певица Анна Седокова 17 декабря 2024 года потеряла близкого человека. Бывший муж Янис Тимма покончил с собой в ночь, когда певица праздновала день рождения. Незадолго до этого пара оформила развод. После страшной трагедии Седокова с нервным срывом угодила в клинику. Анна говорила, что ей страшно выходить к людям.

На этом фоне разразился скандал. Родители баскетболиста обвинили в произошедшем Анну Седокову. Кроме того, родители и первая жена Тиммы заявили о намерении судиться с певицей. Они высказали уверенность, что сыну Яниса полагается доля в наследстве, а именно половина суммы от продажи последней совместной квартиры певицы и баскетболиста.

Семья Тиммы считает, что Седоковой от баскетболиста нужны были только деньги. И якобы даже после его смерти Анна не упустила шанс поживиться, поскорее подав документы на вступление в наследство.

Меж тем стало известно, что в Риге установили памятник на могиле латвийского баскетболиста. Сообщается, что якобы Анна Седокова никак не участвовала в этом событии, то есть финансово не помогала в установке монумента. "На деньги семьи. Не Седоковой. Та не дала денег даже на венок", - рассказали в близком окружении семьи Тиммы телеграм-каналу "Светский хроник".