Такой Францию видит искусственный интеллект уже через 2 дня. На 10 сентября в Париже объявлена забастовка: "Заблокируем всё". Лозунг французских профсоюзов: не платим, не потребляем и не работаем.

Премьер-министр Франсуа Байру еще в июле признавал проблемы с бюджетом и предлагал сэкономить 44 миллиарда евро на соцрасходах. Забыть французам предлагают о налоговых льготах, а еще о нерабочих днях после таких праздников как Пасха и День Победы. При этом Байру отказался вводить налоги для элит, которые могли бы принести казне почти 20 миллиардов евро. Все это просто не могло сойти с рук властям - в эти минуты решается вопрос о вотуме недоверию премьеру.

А вот военные расходы предлагают наоборот увеличивать, возмущены французские политики.

"У макронистов на устах постоянно слово "война". Обычно это слово используют для того, чтобы показать свое мужество, но у них-то его нет. При этом на континенте продолжаются боевые действия, а наше правительство ничего не делает, чтобы договориться о мире", - отметил Жан-Филипп Танги, депутат Национальной ассамблеи Франции.

Война все это время позволяла Макрону держаться на плаву. Но оказалось, что французов волнует только Франция. Обещавший два года назад Макрон быть "президентом для всех", по сути, увлекся внешней политикой, где уважение Парижа с каждым годом падает, как и имидж самого Макрона.

Удар в спину наносят даже самые верные партнеры по НАТО. Америка и Британия устроили сговор с Австралией, лишив Париж многомиллиардного контракта на постройку подводных лодок.

Среди той самой "коалиции желающих" Франция, пожалуй, самый проблемный ребенок Европы, констатирует "Скай Ньюс". Дефицит бюджета Пятой республики достиг уже почти 6 процентов от ВВП - это в два раза больше нормы, которую установил ЕС.

Все началось после выборов в Европейский парламент в прошлом году, когда президент Франции не смог смириться с популярностью "Национального объединения" Марин Ле Пен. И вдруг назначил досрочные выборы в собственный парламент. В итоге президентская коалиция растеряла места, которые достались правым и левым. Противоречия между тремя политическими силами оказались слишком высоки. Эта забастовка "Заблокируем все" очень пришлась по душе и противникам Макрона.

Эту забастовку уже во всю сравнивают со временем протестов "желтых жилетов" - массовым восстанием, которое началось из-за повышения цен на топливо. За последние 20 месяцев во Франции уже сменилось 4 главы правительства - любой следующий премьер унаследует те же проблемы: государственный дефицит и огромные долги.