Сегодня в Москве открыли новый корпус консультативно-диагностического центра клиники онкологии имени Н. Н. Блохина. В больницу приезжают пациенты из разных регионов страны. В новом корпусе кабинеты оборудовали самой современной техникой.

Новое консультативно-диагностическое отделение при онкологическом центре имени Блохина только открыло свои двери, но пациенты уже идут один за другим. Работу медучреждения проинспектировала делегации Минздрава во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко.

Здесь даже цвет краски для стен подбирали специалисты. Оттенки мягкие и успокаивающие. Новое современное оборудование экспертного класса. Отдельная гордость - залы для проведения консилиумов. Местные врачи могут дистанционно запросить помощь коллег, например, из рентгенологии или связаться с любым другим аналогичным центром в любой точке России. Изучить анализы и поставить диагноз помогает ещё и искусственный интеллект.

Цифровая инфосистема даёт доступ к медицинской карте пациента каждому участнику конференции. И главное правило, по которому проектировали центр - так называемый "блочный" принцип оказания медицинской помощи. Пациентам больше не надо ходить по этажам от одного специалиста к другому и обратно. Для тех, кто обратился впервые, работает правило зелёного коридора - как в аэропортах.

"У него нет необходимости - если мы не говорим о каком-то тяжёлом оборудовании - он всё может получить в пределах одного крыла этажа, начиная от консультаций всех возможных врачей, проведение консилиума, забор крови, УЗИ, маммография, осмотр, пункция - всё это он может получить буквально на одном этаже", - отметил Арсений Басов, заместитель главного врача по медицинской части консультативно-диагностического центра НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Минимальная потеря времени равно максимальный результат. Такая формула работы. Онкологический центр, как обычно говорят на Каширке в Москве, известен на всю Россию. Здесь принимают самых сложных пациентов со всей страны, и поэтому открытие нового консультативно-диагностического отделения стало мерой необходимой.

"Это самый большой центр в Европе онкологический. Здесь 400 тысяч квадратных метров, включающие как клинические, так и научные подразделения. Поэтому возможности этого центра колоссальные. Поэтому сейчас здесь стало функционировать консультативно-диагностическое отделение площадью более 10 тысяч квадратных метров", - отметил Михаил Мурашко.

В новых стенах и врачам работается лучше. Длинные очереди и уставшие медики - как пережитки прошлого - исчезли навсегда.

В скором времени пациентам начнут выдавать бумажные браслеты с цифровым кодом, который можно будет считать камерой планшета перед кабинетом врача. На экране будет выводится все необходимая для предстоящего посещения информация. Новый корпус консультативно-диагностического центра рассчитан на приём тысячи пациентов в день. И более 200 тысяч в год.