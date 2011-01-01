ВСУ нанесли удар беспилотниками по детской площадке в недавно открытом парке "Гулливер" в Донецке. В результате взрывов получили ранения шесть человек, среди них ребенок 2011 года рождения. Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку киевского режима, сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД, подчеркивается, что никаких военных объектов рядом с парком нет. Удар был целенаправленно нанесен по детям и их родителям, это очередное преднамеренное кровавое преступление укронацистов против мирного населения России.

Захарова призвала международное сообщество дать адекватную оценку бесчеловечным действиям неонацистской хунты. Молчание в ответ на разнузданное варварство современных бандеровцев и их кукловодов – подельников из "цивилизованных демократий" - это пособничество кровавым деяниям. В МИД отметили, что при этом Москва принципиально привержена поиску путей мирного урегулирования.