Вот что не заметили на последнем видео с Натальей Наговициной: подала знак, от которого мороз по коже

Альпинистка Наталья Наговицина мечтала покорить пик Победы. Еще в прошлом году она собиралась на эту вершину, но тогда гид отказал ей, заявив, что спортсменка не готова. Наталья затею не оставила и вернулась в следующем сезоне. 12 августа цель была достигнута, Наговицина дошла до высшей точки Тянь-Шаня. Вот только вернуться с горы альпинистка уже не смогла. Официально Наталья признана без вести пропавшей.

Друзья и родственники уже не надеятся на чудо, но продолжают пересматривать видео, которые сделали дроны, осматривавшие палатку Наговициной после происшествия. Эти кадры вызывают все больше вопросов. Близкие Натальи на видео от 19 августа увидели знак, который не могли прочитать ранее. Судя по всему, альпинистка просила не спасать ее.

"На первой записи от 16 августа она просто машет рукой, а от 19 августа она делает круговые движения. Я не знаю, обратили вы внимание или нет. Я думаю это значит, это мое собственное мнение, это был намек, что ей уже надо идти, то есть она не так просто машет", — высказалась одна из знакомых альпинистки в шоу "Новые русские сенсации".

Пользователи Сети тут ринулись пересматривать то видео. И многие согласны, что жест, который показывает Наговицына — это не мольба о помощи. "Посмотрела сейчас еще раз. И прям мороз по коже. Она реально показывает, чтобы не прилетали больше"; "Как страшно. Наталья похоже поняла, что с Лукой что-то случилось и просила больше не рисковать"; "А ведь и правда она как будто говорит "уходите""; "Жуть. Теперь это видео выглядит устрашающе", — обсуждают россияне в паблике программы во "Вконтакте".

Отметим, что Наталью Наговицину пытались вызволить с вершины и альпинисты, которые были в базовом лагере на пике Победы, и официальные спасатели Киргизии. Но во время второй попытки добраться до женщины погиб один из спортсменов, а вертолет так и не смог приблизиться к Наталье, разбившись в горах.