Посла Аргентины в Москве вызвали в МИД России

Москва решительно отвергает причастность к прослушке президентского дворца в столице Аргентины. Из-за антироссийских высказываний аргентинского министра безопасности Патрисии Буллрич в МИД России был вызван аргентинский посол Энрике Игнасио Феррер Виейра.

В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства подчеркивается: Россия решительно отвергает слова Буллрич о якобы причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце. В Буэнос-Айресе утверждали, что телефонные разговоры прослушивались с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине.

Как сказано в сообщении МИД России, 8 сентября в ведомство был приглашен посол Аргентины в Москве Феррер Виейра, которому было заявлено, что в Москве обратили внимание на публичные высказывания министра безопасности Аргентинской Республики Буллрич. До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения: они не содержат каких-либо доказательств, являются безосновательными и голословными.