Реставрация деревянного сруба дома братьев Топлениновых подходит к концу

Реставрация дома братьев Топлениновых в Мансуровском переулке, который известен как дом булгаковского Мастера, подходит к завершению. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

"Сам писатель часто гостил здесь у своих друзей — владельцев дома. Сейчас идет комплексная реставрация здания. К настоящему времени специалисты провели вычинку кирпичной кладки стен цокольного этажа, сейчас проводят работы по стропильной системе кровли и белокаменному цоколю. Особое внимание реставраторы уделяют деревянному срубу. До начала работ он находился в неудовлетворительном состоянии: часть бревен, венцы и углы сгнили. Специалисты заменили прогнившие углы и нижние венцы сруба, опирающиеся на кирпичный цокольный этаж, верхние венцы, сгнившие бревна. Работы проводились методом вывешивания с помощью специальных конструкций. Эта технология позволяет сохранять при работах исторический облик здания, основная часть сруба останется такой же, какой была изначально. Полностью завершить работы планируется в 2026 году", — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Более подробная информация - на официальном сайте мэра столицы.

