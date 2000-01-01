Ни креста, ни таблички: после смерти Юрия Мороза на Ваганьковском кладбище не могут найти могилу Марины Левтовой

Актриса Марина Левтова погибла 27 февраля 2000 года. Звезда с семьей и друзьями отмечала дебют в кино ее дочери Даши Мороз. Компания отправилась в поселок Раздоры. Там Дарья попросилась покататься на снегоходе, но уже был вечер, Марина побоялась отпускать дочь только с водителем. Поехали втроем. В заснеженном поле при плохой видимости водитель снегохода пропустил глубокий овраг, и на большой скорости машина рухнула вниз. Марина получила сильный удар головой о дерево. Актрису госпитализировали, но спасти не смогли. Ее дочь Даша выжила.

Похоронили Левтову на Ваганьковском кладбище на звездной аллее сразу за колумбарием. Спустя время на могиле поставили скромный черный памятник с выгравированной иконой и надписью: Марина Левтова 1959 — 2000. А ниже только одно слово, эпитафия "Прости…". Очень простенько, не было ни скульптур, ни плачущих ангелочков, ни бюста актрисы, ни даже ее фотографии.

Поклонники приходили к Марине даже спустя 25 лет после похорон. Кто-то приносил цветы, а кто-то просто молча стоял рядом. Однако после того, как не стало мужа Левтовой Юрия Мороза, у посетителей Ваганьковского возникли проблемы с поиском могилы актрисы.

Когда корреспондент tvc.ru находился на кладбище, буквально в двух шагах от последнего пристанища Левтовой, у него дважды спросили, как найти могилу актрисы. Люди показывали фото захоронения, но не могли определить, где же оно находится. А все из-за того, что умершего 14 июля на 69-м году жизни Юрия Мороза похоронили рядом с первой женой.

Когда готовили могилу режиссера, то памятник и табличку Левтовой убрали. Вероятно, совсем скоро на Ваганьковском появится новое надгробие, общее для Юрия и Марины. Почему не оставили табличку с указанием, что в этом же месте похоронена Левтова, — не известно, возможно, она нуждалась в замене. Отметим, что семья настолько бережно отнеслась к последнему приюту актрисы и режиссера, что даже пышный цветок, который годами украшал могилу Марины, после похорон Юрия пересадили, не повредив растение.