Выступление Путина на саммите БРИКС решили не открывать для СМИ

Планов открывать для СМИ выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС нет. Все мероприятие проходит в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Онлайн-саммит стран БРИКС начался 8 сентября в 15:00 по московскому времени. Информация о мероприятии поступила из пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Лидеры государств обсудят актуальные вопросы в формате видеоконференции. По завершении Песков обещал краткое сообщение об итогах встречи.

Как ранее сообщалось, российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планировали обсудить на саммите ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом санкции и тарифы. По словам Пескова, для России БРИКС - важная платформа для координации усилий перед лицом глобальных вызовов, передает ТАСС.