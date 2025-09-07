Президент России выработал новую геополитическую схему, которая в сложившейся ситуации наиболее выгодна Москве. Владимир Путин добился этого благодаря умелым переговорам, прежде всего с президентом США Дональдом Трампом, пишет польское издание Mysl Polska.

Авторы заявляют, что российский лидер во время конфликта на Украине одержал несколько геополитических побед. Как подчеркивает европейское издание, настоящая победа России – укрепление Путиным геополитического единства Москвы с Пекином. Также конфликт на Украине значительно усилил значение Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, автор статьи назвал БРИКС недооцененным объединением. Отмечается, что оно еще не достигло своего расцвета. Издание утверждает, что сотрудничество в рамках этой организации облегчит России противостояние с Евросоюзом и США.