Кулеба рассказал о своем бегстве с Украины

Указ украинского лидера Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим вынудил бежать с Украины бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Об этом сам бывший дипломат рассказал в интервью Corriere della Sera.

По словам Кулебы, он никогда не думал, что ему придется бежать из своей страны, как вор ночью. Экс-министр считает, что власти выместили на нем злость, потому что он публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств.

С таким заявлением Кулеба выступил за несколько часов до вступления в силу указа Зеленского о запрете на выезд. По его словам, украинское законодательство не обязывает бывших дипломатов служить в ВСУ. Однако для экс-министра запрет на выезд из страны - серьезная угроза, так как он преподает в европейских и американских вузах.