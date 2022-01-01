Оставивший детей и Меган Маркл принц Гарри расплакался на могиле Елизаветы II: брат и отец отказались с ним говорить

Принц Гарри приехал в Лондон в третью годовщину со дня смерти Елизаветы II. Сразу с самолета герцог Сассекский помчался в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронена его бабушка.

Гарри возложил венок и цветы на могилу Елизаветы II. Как сообщает источник Daily Mail, принц молча постоял пару минут перед надгробием, смахнул с глаз слезу и вышел из семейной усыпальницы.

В Британию сын Карла III прилетел один. Его жена Меган Маркл и двое детей остались в США. Семью Гарри покинул в надежде убедить отца дать ему работу на полставки. Мол, принц мог бы помогать на некоторых мероприятиях, прилетать в Лондон, когда Уильям, Кейт и Камилла не могут подстраховать Карла III. При этом официально целью визита Гарри указал посещение форумов, связанных с "Играми непокоренных".

Интересно, что когда принц прибыл в Лондон, ни его отца, ни брата не было в городе. Кейт и Уильям находились в графстве Беркшир, а Карл III — в Шотландии. Брат был всего в 16 минутах езды от Гарри, но даже не попытался выехать навстречу.

Нынешняя поездка герцога Сассекского в Великобританию рассчитана на четыре дня, если Гарри не умчится в США раньше, то этот визит станет для него самым продолжительным с тех пор, как они с Меган прилетали в 2022 году, когда умерла королева Елизавета II.

Букингемский дворец по-прежнему хранит молчание относительно того, встретится ли король со своим сыном. В последний раз они виделись в феврале 2024 года, когда Гарри узнал, что у Карла III диагностирован рак.