Самолет совершил аварийную посадку рядом с трассой в Подмосковье

Следствие выясняет обстоятельства аварии самолета в Московской области. Двухместный легкомоторный аппарат с двумя пилотами на борту рухнул рядом с трассой в подмосковном Лыткарино.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета на транспорте, предварительная причина крушения самолета — отказ двигателя. Воздушное судно упало примерно в ста метрах от шоссе.

Днем 8 сентября легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино в Московской области. На борту находились два пилота, никто не пострадал. Самолет получил значительные повреждения.