Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО.

Ефрейтор Павел Токарев в ходе разведки выявил замаскированный командный пункт ВСУ с огневыми позициями и незамедлительно передал координаты артиллеристам. Точным ударом вражеские цели были уничтожены, это позволило нашим штурмовым группам продвинуться вперед.

Гвардии ефрейтор Евгений Носиков предотвратил воздушную атаку противника на российские подразделения. Заметив приближение тяжелого беспилотника боевиков, Евгений сообщил об объекте командованию. Расчет зенитного ракетного комплекса успешно перехватил и ликвидировал дрон неприятеля.