Российская армия нанесла очередные удары высокоточным оружием по украинским тылам. Приходит информация о поражении военных объектов в Одесской и Сумской областях, а также на оккупированной части Запорожья.

Между тем наши подразделения успешно наступают в зоне спецоперации. За сутки ВСУ потеряли свыше 1300 боевиков.

В зоне ответственности группировки "Юг" экипаж Су-34 нанес удар по бронированной технике и пункту временной дислокации неонацистов. Летчики сбросили бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным разведки, все цели уничтожены.

Расчеты самоходных гаубиц "Мста" группировки "Запад" поразили вражеские орудия, точки запуска дронов и живую силу киевских боевиков. Получив координаты, артиллеристы выпустили по противнику осколочно-фугасные снаряды с увеличенной дальностью действия. Ликвидацию опорников подтвердили кадры объективного контроля.

На красноармейском направлении расчет РСЗО "Торнадо-Г" нанес сокрушительный удар по вражескому укрепрайону. Модернизированная система наведения за считанные секунды подготовила машину к стрельбе, и экипаж выпустил по боевикам серию снарядов с расстояния более 15 километров. Корректировку огня вели операторы беспилотников. В результате уничтожена техника и живая сила неонацистов, а наши штурмовые группы заняли новые рубежи.