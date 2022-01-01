В Минобороны России отчитались о 31 сбитом беспилотнике в ночь на 9 сентября

С 11 вечера 8 сентября до семи утра 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник. В частности, 15 БПЛА – над акваторией Черного моря, семь дронов – над Белгородской областью, три беспилотника – над Курской областью, два БПЛА – над Республикой Крым, еще два дрона – над Краснодарским краем, по одному беспилотнику – над Тамбовской и Воронежской областями, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по тылам ВСУ. Поступили сообщения о взрывах на предприятиях ВПК в девяти областях Украины. Эту атаку в местных СМИ уже назвали одной из самых масштабных за последнее время. Представлены кадры уничтожения моста через Днепр под Кременчугом - по нему ВСУ перебрасывали резервы. В этом же районе ликвидирован оборонный завод.

Меж тем российские подразделения освободили село Хорошее в Днепропетровской области, продолжают теснить боевиков в Юнаковке Сумской и Дружелюбовке в Запорожье.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.