Бордачев: Европейские возможности санкций против России исчерпаны

Какие еще санкции Запад может ввести против России? Рискнут ли европейские деятели ввести новые антироссийские ограничения без поддержки США?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Возможности более серьезных санкций в отношении России со стороны Европы исчерпаны. Американцы же, похоже, вообще не хотят ничего враждебного против нас предпринимать. А Европа вряд ли придумает что-то новое. Вообще, мне кажется, они уже доверили это все алгоритмам искусственного интеллекта, который за них создает новые итерации тех же самых действий, не особенно задумываясь о политическом эффекте. Просто чтобы было", - отметил эксперт.

Полный комментарий Тимофея Бордачева смотрите в видео