В России утвердили план создания инфраструктуры до 2036 года

Российское правительство утвердило комплексный план создания инфраструктуры на ближайшие 11 лет. Об этом рассказал сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Так, согласно документу, до 2036 в стране предстоит реконструировать около 4,5 тысячи километров железных дорог, более 2 тысяч километров автомобильных магистралей.

Будут возведены десятки университетских кампусов. Предстоит обновить 40 медицинских организаций и исследовательских центров. А ещё 60 аэропортов существенно модернизируют.

Также на совещании обсудили формирование комфортной городской среды на Дальнем Востоке. По поручению главы государства на реализацию мероприятий будет направлено не менее 5% от расходов профильных государственных программ.