Шойгу и Любимова приняли участие в открытии в Москве выставки искусства КНДР

Во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве открылась масштабная выставка искусства Корейской Народно-Демократической Республики.
В экспозиции представлено 123 экспоната, включая корейскую национальную живопись, гравюру, керамику, мозаику и вышивку, которые ранее не демонстрировались в России.
Посетители смогут увидеть и картины, посвященные участию военнослужащих КНДР в освобождении Курской области. На одном из полотен, названном в "В одном окопе", запечатлены ликующие российские и северокорейские бойцы на фоне государственных флагов двух стран. Выставка проходит при поддержке министерств культуры России и КНДР.
Первыми гостями стали секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и министр культуры Ольга Любимова.
"На протяжении многих лет Россия и КНДР шли вместе по пути построения культурного суверенитета, сохранения историко-культурного наследия и защиты традиционных духовных ценностей. Вот и сегодня мы с радостью открываем знаковый выставочный проект, в который вошли 123 уникальных произведения корейского искусства, что позволяет российской публике открыть новые грани Корейской Народно-Демократической Республики", - отметила Ольга Любимова.