Шойгу и Любимова приняли участие в открытии в Москве выставки искусства КНДР

Во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве открылась масштабная выставка искусства Корейской Народно-Демократической Республики.

В экспозиции представлено 123 экспоната, включая корейскую национальную живопись, гравюру, керамику, мозаику и вышивку, которые ранее не демонстрировались в России.

Посетители смогут увидеть и картины, посвященные участию военнослужащих КНДР в освобождении Курской области. На одном из полотен, названном в "В одном окопе", запечатлены ликующие российские и северокорейские бойцы на фоне государственных флагов двух стран. Выставка проходит при поддержке министерств культуры России и КНДР.

Первыми гостями стали секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и министр культуры Ольга Любимова.