Последний видевший Наговицину живой альпинист сделал страшное признание: "Мы должны были спасти свои жизни"

Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу на высоте более 7000 метров на пике Победы. Россиянка не смогла продолжить путь и осталась в палатке на горе. Через несколько суток к ней добрались двое иностранных альпинистов, мужчины пытались спасти Наталью, но не смогли. Оставив ей воду и еду, спортсмены ушли в лагерь, чтобы вернуться через сутки. Но при повторной попытке помочь коллеге, один из альпинистов погиб.

Больше до Натальи никто добраться не смог. Родные до последнего верили, что Наговицина жива. Но теперь даже они осознает, что альпинистка навсегда осталась на пике Победы.

Трагедию обсудили в студии шоу "Пусть говорят". Там появился альпинист Гюнтер Зигмунд, он с итальянцем Лукой пытался спасти Наталью, и именно он был последним, кто видел россиянку живой. Мужчина рассказал, каким был последний разговор с Наговициной.

"У нее была сломана нога, ей пришлось провести ночь в штормовых условиях. На тот момент она была и физически, и ментально в хорошем состоянии. Но, конечно, ожидала, что ее будут спасать. А нас было всего двое, и мы просто не могли ее спустить с хребта, учитывая сломанную лодыжку. Мы помогли ей снять ботинки, она не плакала от боли, не было никакой паники — ничего такого", — вспомнил альпинист.

Мужчины помогли Наталье установить палатку. У нее не было с собой ни теплых вещей, ни нужных припасов, ведь спортсменка рассчитывала, что идет на вершину только на один день. "Мы принесли палатку, спальный мешок, газовые канистры, другие вещи, хорошую одежду, еду… Мы провели ночь, а на следующий день из-за ухудшения погоды нам надо было спускаться, поэтому мы ее покинули", — признался Гюнтер.

Последнее признание альпинисту далось с большим трудом. Видно, что мужчина переживает и корит себя, что не смог помочь. "Это звучит тяжело и грустно, но мы должны были сами спасти свои жизни", — сказал Зигмунд.