Медведев предупредил об угрозе завоза опасных растений и микроорганизмов

Недружественные страны могут специально заносить на российскую территорию опасные виды растений и микроорганизмов. Об этом заявил на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по противодействию современным угрозам биологической безопасности зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, нельзя исключать преднамеренное занесение на территорию России чужеродных видов растений, животных и микроорганизмов со стороны недружественных государств. Это рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего государства, - подчеркнул замглавы Совбеза.

Политик призвал направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ на обеспечение биологической безопасности страны. Особое значение имеет повышение качества действующей системы мониторинга биологических угроз, передает ТАСС.