ВСУ ведут массированную атаку на Донецк и Макеевку

Взрывы и пожары в Донецке и Макеевке: ВСУ ведут массированную воздушную атаку на город. Как сообщают очевидцы, украинские войска наносят комбинированный удар ракетами и дронами.

Есть попадания в квартиры в Макеевке. В Красногвардейском районе в результате обстрела погиб как минимум один человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Над Донецком работает ПВО, сбивает дроны противника. Предварительно сообщается о двух прилетах по городу. Известно, что несколько человек пострадали. Местные жители пишут, что налет продолжается, в городе слышны новые разрывы.