Светящийся от счастья Дмитрий Тарасов рассказал о шестом ребенке

Дмитрий Тарасов женат в третий раз. При чем к своей нынешней супруге он ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что красавицу-модель футболист встретил в ресторане и сразу влюбился. Сейчас супруги воспитывают четверых общих детей, а у спортсмена есть еще и старшая дочь от первого брака.

Но Дмитрию, похоже, хочется собрать футбольную команду из наследников. Его младшему сыну еще нет и двух лет, а Тарасов уже заговорил о шестом ребенке. В личном блоге спортсмен опубликовал видео с Ярославом, которому в феврале этого года исполнился один год. В ролике мальчик старательно пытается сказать "папа", и у него это получается. Рядом с сыном Дмитрий буквально светится от счастья.

"Как в конце он говорит "папа", аж еще малыша захотелось", — подписал видео футболист.

Анастасия на это лишь загадочно улыбается. Хотя недавно и она в шутку говорила о пополнении в семье. Возможно, супруги просто намекают поклонникам, что готовятся к радостному событию.

Отметим, что летом Тарасов опозорился на всю страну из-за моделей, с которыми познакомился в Сочи. Девушки отказали футболисту, да еще и высмеяли его. Когда спортсмен попросил у одной из них номер телефона, в ответ получил от ворот поворот. Модель не только не дала свой телефон Тарасову, но и выставила это в Сеть, написав, что предпочитает хоккеистов. В это время дома в Подмосковье футболиста ждала жена с четырьмя детьми.