Правительство Франции отправили в отставку

Премьер-министр Франции Франсуа Байру должен подать президенту прошение об отставке. Национальное собрание вынесло главе правительства вотум недоверия.

Как объявила председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве, недоверие Байру высказали 364 депутата против 194-х. Вотум решается простым большинством. По результату голосования правительство обязано уйти в отставку.

Политический кризис во Франции затянулся. Байру стал четвертым премьер-министром чуть более чем за год - как и его предшественник Мишель Барнье, он был смещен из-за проблем с бюджетом, передает Euractiv.