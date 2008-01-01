Вдовец Чернышев запрещает что-либо менять в доме после смерти Заворотнюк: живет как музее

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев поженились 22 сентября 2008 года. Через 10 лет у пары родилась дочь Мила. А вскоре после радостного события Заворотнюк заболела. У актрисы выявили агрессивную форму рака мозга. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась 29 мая 2024 года. После похорон безутешный вдовец каждый день приходит на могилу любимой.

Дома же фигурист не разрешает переставлять вещи или что-то менять. Петр хочет, чтобы все было как при жизни Анастасии. Как рассказала в беседе с Woman.ru Алена Кравец, Чернышев тщательно оберегает память Заворотнюк, он надеется, что так дочь актрисы Мила не забудет маму.

"От знакомых знаю, что они живут в том же доме, в котором жили с Анастасией. Там сохранено все, как было при ней, ничего не поменялось. Это своего рода музей Анастасии Заворотнюк, вдовец дорожит всем, что с ней связано", — заявила певица.

На стенах дома — снимки Анастасии. А ее вещи так и остались в гардеробе. Хотя после смерти актрисы прошло уже полтора года.

"Дома много фотографий Анастасии, и Мила знает, что это — мама. Правда, фильмы с Заворотнюк девочке пока не показывают, как я слышала от знакомых, ждут, когда она станет старше. Это непростая ситуация. Ее часто привозят на могилу мамы, которую малышка помнит", — поделилась Кравец.

По словам Алены, Мила живет с отцом, но при этом она окружена заботой и любовью старшей сестры, брата и бабушки. Малышка для них словно принцесса. Петр же старается справиться со своим горем, он с головой ушел в работу. Новые отношения фигурист заводить не готов.

"Петр один, у него никого нет и, мне кажется, он не ищет никаких отношений. Он верен Анастасии, почти каждый день ходит к ней на кладбище", — рассказала Кравец.