Зеленский собрался просить на заседании "Рамштайна" новые ПВО

Киев на заседании в формате "Рамштайн" намерен просить у западных кураторов новые системы противовоздушной обороны. Украинский лидер Владимир Зеленский написал об этом в Telegram.

По его словам, Киев на встрече представит министр обороны Денис Шмыгаль. Как заявил глава киевского режима, усиление ПВО - цель номер один для этого "Рамштайна" и в целом украинских контактов в Европе и США. Зеленский также обсудил со Шмыгалем потребности ВСУ на 2026 год.

Ранее представители НАТО сообщили, что очередное заседание в формате "Рамштайн" пройдет 9 сентября в Лондоне. В заседании 56 стран примет участие генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.