Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба ВС России

Орденом Мужества награжден начальник Генштаба Вооруженных сил России. Указ, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе сказано, что генерал армии Герасимов Валерий Васильевич награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Как ранее сообщалось, Герасимов заявил: армия России продолжает наступление по всей линии фронта. Начальник Генштаба 8 сентября отмечает свое 70-летие.