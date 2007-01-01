Потерявшая сына 95-летняя Людмила Хитяева продала квартиру ради внуков и горько об этом пожалела

Два года назад не стало единственного сына Людмилы Хитяевой Павла. Ему было 69 лет. Мужчина умер от остановки сердца. Актриса считает, что всему виной последствия ковида. К тому же, более 30 лет он жил и работал в Юго-Восточной Азии.

Несмотря на то, что когда сын был маленьким, Людмила Хитяева много работала, и воспитанием мальчика занимались бабушки и дедушки, Павел был для актрисы центром вселенной. Каждую свободную минуту она старалась проводить с сыном.

Когда Павел умер, актриса считала, что и ее жизнь закончилась. Но она смогла собрать последние силы и с достоинством проводить сына в последний путь. На похоронах Людмила Ивановна держалась, чтобы прощание прошло так, как этого хотел бы ее любимый Паша.

Сейчас боль чуть утихла. Хитяева уже может разговаривать о пережитой трагедии. Она стала героиней шоу Андрея Малахова. В эфире актриса посетовала на внуков. Мол, так и не дождалась никаких сообщений и помощи от них. При этом Людмила Ивановна несколько лет назад совершила поступок, благодаря которому дети ее сына смогли получить все, о чем мечтали. Дело в том, что Павел долгое время жил за границей и отправил туда учиться своих наследников. Однажды он позвонил матери и попросил помощи, предложил продать московскую квартиру родителей Хитяевой, чтобы на вырученные деньги обеспечить детей всем необходимым и оплатить их учебу.

"Я продала тогда и послала ему все. Потом внук как-то приехал — накаченный и красивый. Я сказала: „Мне надо заново с тобой знакомиться, не узнаю даже“. К сожалению, он не приехал на похороны и даже не позвонил. Мне сказали, что он боится армии. Хотела бы, чтобы его взяли хотя бы писарем, раз стрелять не умеет. Я бы гордилась этим человеком, но внучка и внук меня разочаровывают", — с горечью призналась Людмила Ивановна.