Внук де Голля решил переехать в Россию

Россия отстаивает фундаментальные ценности, и в этом ее сила. Так считает внук генерала Шарля де Голля, Пьер де Голль.

Де Голль заявил о желании переехать в Россию. Он намерен сменить место жительства вместе с супругой, передает ТАСС. Внук генерала критикует французское правительство, обвиняя его в попытках сделать общество инфантильным.

Пьер де Голль призывает Европу наладить отношения с Россией. Кроме того, по его мнению, европейским странам необходимо научиться отстаивать свои интересы и вернуть себе суверенитет.