В Забайкальском крае идет ликвидация последствий мощных ливней. За неделю в регионе выпала рекордная двухмесячная норма осадков.

В Чите закрыт для проезда мост. Уровень воды в реке превысил критическую отметку. Общественному транспорту пришлось менять привычные маршруты движения. Не лучше ситуация и на некоторых улицах города.

Наиболее сложная обстановка - в Читинском округе, там подтоплены 56 приусадебных участков, угрозы жизни людей нет. В работах по укреплению береговой линии и защитных дамб в дачном кооперативе "Шишикино-Остров" и селе Шишкино задействованы более 100 человек и 33 единицы техники.

Сейчас вода начала постепенно отступать. Тем не менее гидрологическая обстановка в крае остается на особом контроле МЧС.