Поезд протаранил двухэтажный автобус в Мексике

В Мексике поезд протаранил двухэтажный автобус. Жертвами аварии стали по меньшей мере восемь человек, 45 пострадали.

В салоне автобуса находились более полусотни пассажиров. На переезде водитель решил проскочить перед приближающимся составом, но пересечь железнодорожные пути не успел. От удара машину отбросило на несколько десятков метров.

Часть людей оказались заблокированы внутри. Первыми на помощь им пришли местные жители. Оперативно на место ДТП прибыли все экстренные службы. Трагедия произошла в 120 километрах от столицы страны Мехико, куда и направлялся автобус. Причины инцидента выясняют.