Бэнкси могут отправить в тюрьму за вандализм

Личность анонимного британского художника Бэнкси может быть раскрыта. Самому известному представителю мирового стрит-арта грозит до десяти лет тюрьмы. Впрочем, лишь в том случае, если расследование подтвердит авторство его работы, которая появилась на здании Королевского суда в Лондоне.

Граффити изображает судью в традиционном парике, который бьет молотком лежащего на земле протестующего. Изображение было нанесено после жесткого разгона полицией сторонников запрещенного властями пропалестинского движения.

Фотографию работы Бэнкси разместил на своей странице в соцсети. Оригинал закрыли щитами и решили закрасить. А художника намерены обвинить в вандализме.