ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по Сирии. Бомбардировкам подверглись окрестности городов Хомс, Латакия и Пальмира.

Как сообщают арабские СМИ, атакованы объекты сирийской армии - училище ПВО, казармы, тренировочный лагерь и склады с боеприпасами. В Дамаске выразили решительный протест, назвав действия Тель-Авива вопиющим нарушением международного права. В ЦАХАЛ информацию пока не комментируют.

А премьер-министр Израиля анонсировал масштабное наступление на Газу. Биньямин Нетаньяху призвал оставшихся в городе жителей покинуть его как можно скорее. Он сообщил: за два дня военные уничтожили 50 наблюдательных вышек движения ХАМАС. Но это лишь подготовка к главной сухопутной операции по взятию столицы анклава.

Ситуация в зоне конфликта и вопрос о признании палестинского государства станет одной из основных тем на Генассамблее ООН, 80-я сессия которой стартует 9 сентября в Нью-Йорке.