Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Пора перестроить режим! День подойдет для спокойной работы, наведения порядка в почте, а еще – для выбора врача, курса или нового ритуала заботы о себе.

Тельцы

Душа просит снова начать рисовать, танцевать, снимать видео или петь. А если все это уже не трогает – самое время выбрать, какому увлечению посвятить эту осень.

Близнецы

Сегодня вы можете остро почувствовать: где ваш дом и каким вы хотите его видеть. Прислушайтесь к себе, и, возможно, вы обнаружите точку на карте, которая зовет.

Раки

Представителей этого знака ждут сложности в поездках и встречах. Если что-то отменится, перенесется или не получится – не расстраивайтесь: все, что по-настоящему важно, не уйдет.

Львы

Сентябрь – прекрасное время для новых начинаний, в том числе финансовых! День подскажет, как разумно распорядиться деньгами и накопить на свою мечту.

Девы

Солнце в вашем знаке соединяется с мистическим Лунным узлом. Вы будете особенно чувствительны к словам и энергиям, что позволит многое понять и исцелиться.

Весы

Особенный день: вы заметите знаки, услышите намеки, поймете, где вас ждут. Время подходит для уединения, небольших духовных практик или просто тишины.

Скорпионы

Соцсети могут стать источником вдохновения. Вы сами почувствуете, чего вам больше нужно: яркости и лайков или теплого общения с самыми близкими друзьями.

Стрельцы

Работа и только работа! Если что-то застопорилось – значит, нужны перемены, и сентябрь прекрасно для этого подходит. Главное – иметь четкие, ясные цели.

Козероги

Вам захочется изучить что-то новое. А может, вы откроете заброшенный курс или книгу, которую не дочитали, и поймете, что сейчас самое время.

Водолеи

Финансовые дела сегодня лучше не форсировать: не все получится сразу. Возможно, вы подумаете о совместных деньгах, счетах, долгах и сделаете важный шаг.

Рыбы

Мягкая дипломатия, легкое отступление назад, чтобы увидеть ситуацию со стороны – вот что нужно сейчас представителям этого знака. И тогда многое само встанет на свои места.