Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Кирилла Титова, которому грозит ампутация ноги

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 9-летнего Кирилла Титова из Тверской области. У мальчика сверхтяжелое поражение сосудов на правой ноге. Она постоянно беспокоит болями, отеками и кровоточит. Из-за этого состояние ребенка ухудшается, а бездействие чревато тяжелыми последствиями вплоть до ампутации. Чтобы этого не произошло, Кириллу срочно требуется лечение с помощью лазерной хирургии. Но стоимость необходимых операций огромная - почти два миллиона рублей.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

В этом парке Кирилл - словно на страницах своей любимой книги про космос. Совсем рядом взмывает в небо ракета, оставляя мощный монументальный шлейф. Мальчик заметно хромает. Даже после небольшой нагрузки начинает сильно ныть нога.

"Она начинает распухать и болит, как будто кто-то бьет по ней. Когда я начинаю ходить, бегать, она начинает становиться больше и начинает становиться темнее", - рассказывает Кирилл.

В его гардеробе нет шортов Приходится прятать ноги, точнее, одну - правую. По ней багрово-синими буграми и язвами расползлась редкая врожденная патология - обширная венозная мальформация. Нога - как сплошная незаживающая рана. Огромное красное пятно с раздутыми сосудами обнаружилось у Кирилла при рождении и шокировало маму и врачей.

"Только через три часа мне сказали, что родился мальчик и он лежит в барокамере. Вся нога перевязанная. Сначала вообще не понимали, что это, откуда. Врачи такого не видели и не знают в нашем городе", - вспоминает мама.

Мальчика направили в Москву. Там поставили точный диагноз - опасный вид сосудистой патологии. На ноге были постоянные нарывы и неконтролируемые кровотечения. Патология прогрессирует: жуткое пятно растет вместе с Кириллом и покрывает большую часть ноги. Перевязки, дорогостоящие таблетки, компрессионные чулки и контрастный душ для облегчения боли – теперь ежедневно.

Помочь Кириллу может только лазерная хирургия. Мальчику уже провели несколько пробных сеансов, и результат хороший: удалось купировать кровотечения и язвы. Но ребенку необходимо несколько операций - каждые два месяца. Стоимость лечения на этот год - почти два миллиона рублей. Для семьи из Тверской области - сумма неподъемная.

"Помогите нам, пожалуйста, вылечить нашего ребенка, вылечить нашу ножку, чтобы ребенок мог жить как все нормальные дети. Мог гулять, играть", - просит мама.

У Кирилла есть большая мечта: стать футболистом. Мальчику так хочется во всех смыслах встать со скамейки запасных и здоровой правой ногой посылать уверенные удары.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

